الجمعة 02-06-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الاتصالات توضح حول موعد انتشار خدمة 5G والمناطق التي ستشملها

الأردنيون يخطُّون وثيقة تاريخية لعروة وثقى مع الهاشميين يوم زفاف ولي العهد

الملك يوجه رسالة للأردنيين

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان

ولي العهد: أحمد الله الذي منّ علي برجوة

وفاة شابين اختناقا داخل بئر بالكورة

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الفاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ عامين

عمر العبداللات ينشر فيديو كواليس زفة "حسين ورجوة" -فيديو

قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

الجمعة، 02-06-2023 01:57 م

البرلمان السويسري يصوّت ضد تصدير أسلحة لأوكرانيا

_124788193_getty-nc-2x


الوكيل الإخباري - رفض البرلمان السويسري، إعطاء استثناء لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا. وصوتت أغلبية من أعضاء المجلس الوطني السويسري، ضد الاقتراح الذي صاغته لجنة سياسة الأمن بالغرفة العليا للبرلمان بالبلاد.

وتتألف الجمعية الاتحادية السويسرية من المجلس الوطني ومجالس أصغر في الولايات. وحال وافق البرلمان، كان من شأن تشريع أوكرانيا أن يسمح للدول الأخرى بإرسال معدات حربية سويسرية الصنع إلى أوكرانيا.

اضافة اعلان


وتحظر قوانين الحياد في سويسرا دعم دول مشاركة في حرب، ولذلك ترفض سويسرا حتى الآن منح ألمانيا الإذن في نقل الذخيرة السويسرية، التي تم شراؤها منذ سنوات لدبابات ليوبارد الألمانية، لأوكرانيا.


ودفع النواب المؤيدون للاستثناء، بأن سويسرا يجب أن تمنح أوكرانيا المزيد من الدعم وتساعد في الأمن الأوروبي.


ويخشى المعارضون، وبينهم الخضر واليمينيون الشعبويون من حزب الشعب السويسري، من انتهاك حياد البلاد وترك انطباع بأنها تقترب كثيرا من حلف شمال الأطلسي.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1685713999702

الطيران العراقي يقتل عدداً من الإرهابيين في ديالى

image (40)

الأمم المتحدة: أزمة غذائية وشيكة بسبب إعصار موكا

WhatsApp Image 2023-06-01 at 12.00.47 PM

تنزانيا تعلن انتهاء تفشي فيروس ماربورغ

1685697518_أسعار-الغذاء-العالمية-في-مايو-تهبط-لأدنى-مستوياتها-منذ-أكثر

الفاو: أسعار الغذاء العالمية تهبط لأدنى مستوياتها منذ عامين

6479b5f84c59b75cb91c83a2

السودان.. اشتباكات بالخرطوم واستهداف لتمركزات الدعم السريع في أم درمان

تنزيل

قتيلان بقصف أوكراني لبيلغورود

أخبار متعلقة
image - 2023-05-11T084611.000

الكرملين: العملية الروسية في أوكرانيا صعبة جداً

645b206d4c59b765f6676fb5

هل تملك أوكرانيا القدرة على شن هجوم مضاد كبير؟

6458afa74236043afa181c73

زيلينسكي يسعى لتقديم عقارب الساعة بشأن يوم النصر

image - 2023-05-07T091529.717

انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

64561ec842360405d30ff9fd

"بلومبرغ": واشنطن تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة نصف مليار دولار

6450f56c4c59b74e4e202977

خبير عسكري: لدى روسيا وسائل عديدة لتدمير دبابات ليوبارد