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الثلاثاء، 19-07-2022 11:40 ص

البرلمان السيريلانكي يرشح 3 شخصيات لمنصب الرئيس

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الوكيل الإخباري - رشح البرلمان السيريلانكي، ثلاث شخصيات لمنصب رئيس البلاد، في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى عن طريق التصويت البرلماني يوم غد الأربعاء.

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وأفاد موقع "نوفوستي" اليوم الثلاثاء بترشح رئيس الائتلاف الحاكم، رئيس الوزراء الحالي، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، رانيل ويكريمسينغه، وعن كتلة المعارضة الرئيسية النائب من الحزب الحاكم ووزير الاتصالات في الإدارة السابقة، دولاس ألاهابيروما، وعن التحالف الماركسي اللينيني المعارض "القوة الوطنية للشعب"، زعيم التحالف، أنورا كمارا ديسناياكي.


وذكر الموقع أن زعيم كتلة المعارضة الرئيسية في البرلمان السيريلانكي، ساجيث بريماداسا، رفض الترشح للرئاسة وأعلن دعم حزبه لترشيح دولاس ألاهابيروما، الذي شغل مناصب وزير الرياضة ثم الطاقة ثم الاتصالات على التوالي في حكومة الرئيس، غوتاباي راجاباكسا، حتى نيسان الماضي، ثم تقاعد من الحكومة.


يشار إلى أن أزمة سياسية اندلعت في سيريلانكا في نيسان الماضي ، ارتبطت بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد ، واعترف على أثرها رئيس البلاد، راجاباكسا، بأن اقتصاد البلد "دمّر"، وأجرى سلسلة من التعديلات الوزارية، ثم حدث انقسام في الائتلاف الحاكم، وسط احتجاجات واسعة النطاق، اتهمت الحكومة باتباع سياسات اقتصادية هي التي تسببت في الأزمة.

 

بترا


 




 

 


 

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