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الإثنين، 30-05-2022 07:38 ص

البرلمان العربي: اقتحام باحات الأقصى ينذر بخطوات تصعيدية

البرلمان العربي


الوكيل الإخباري - دان البرلمان العربي بشدة اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك ورفع أعلام سلطات الاحتلال في ساحاته الشريفة.

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وأضاف البرلمان العربي في بيانه اليوم الأحد، أن هذه الممارسات الاستفزازية تأتي امتدادا للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات لا سيما وأنها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار لا يعلم أحد مداها.


وأكد البرلمان العربي ضرورة وقف أية إجراءات أو ممارسات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها، مؤكدا على جميع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على عدم تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس بوصفها مدينة واقعة تحت الاحتلال.

 

بترا


 




 

 


 

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