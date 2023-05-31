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الأربعاء، 31-05-2023 04:25 م

البرلمان العربي: الطفل لبنة أساسية لتحقيق أهداف التنمية

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الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي أن الاهتمام بالطفل العربي وحقوقه يمثل اللبنة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوصول بالمجتمعات العربية إلى مرحلة الأمان الاقتصادي والصحي والتعليمي والاجتماعي.

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ودعا البرلمان خلال المؤتمر السادس رفيع المستوى لحقوق الطفل العربي، الذي عقد افتراضيًا عبر المنصة الرقمية "زووم"، الى ضرورة بلورة سياسات وخطط غير تقليدية لحماية وتعزيز حقوق الطفل العربي، في مواجهة التحديات التي تعاني منها المجتمعات العربية.


وشدد على أن البرلمان العربي وفي إطار إستراتيجية عمله، يولي أهمية كبرى لأهداف التنمية المستدامة، وذلك لدورها المحوري في النهوض بواقع المجتمعات العربية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها.


ونوهت نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، خديجة حجوبي، بقيام البرلمان في إعداد قوانين عربية استرشادية في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لتعزيز قدرات البرلمانيين العرب في هذا المجال.


بترا

 




 

 


 

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