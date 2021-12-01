البرلمان العربي: الهجوم الحوثي يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية بالمنطقة

الوكيل الإخباري-أكد البرلمان العربي، أن استمرار شن ميليشيا الحوثي هجمات إرهابية على ميناء الحديدة بالبحر الأحمر يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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وفي هذا الاطار، دان البرلمان العربي هجوم ميليشيا الحوثي باستخدام زورق مفخخ من ميناء الحديدة جنوب البحر الأحمر، والذي تصدت له قوات التحالف بنجاح.



وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بوقفة حازمة للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين.

بترا