الجمعة 03-05-2024
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الجمعة، 03-05-2024 01:15 م

البرلمان العربي: للصحافة العربية دور كبير في تعزيز روح العمل العربي المشترك

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الوكيل الاخباري- قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي ككل، وضرورة بلورة منظومة متكاملة تحمي الدول العربية من الغزو الإعلامي الخارجي.

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وشدد البرلمان في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف في 3 أيار من كل عام، على ضرورة توفير الآليات التي تضمن التعبير الحر عن الآراء عبر وسائل الإعلام والاتصال والالتزام بضوابط الشفافية والحياد بعيدا عن الأخبار المضللة، من أجل ترسيخ إعلام عربي هادف.


وأشار إلى الدور الريادي للصحافة العربية لما لها من دور كبير في تعزيز روح العمل العربي المشترك، ووحدة الهدف بين الدول العربية والشعوب العربية، وكذلك أهمية الدور الحيوي والرائد للصحافة في المجتمعات العربية كونها الصوت الحر والمعبر الذي يستلهم منه الحقائق.

 




 

 


 

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