البرلمان العربي: منتدى البرلمانيات العربي يساعد في تمكين المرأة العربية

الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي أن إنشاء منتدى البرلمانيات العربي يساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة العربية واستحداث آليات وأدوات عمل مؤسسية جديدة لإعطاء قوة الدفع المطلوبة للقضايا العربية ذات الأولوية.



وقالت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري فى تصريح لها اليوم بالقاهرة إن المنتدى يمثل فرصة لمحاكاة منتدى النساء البرلمانيات التابع للاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز آليات التعاون معه.

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