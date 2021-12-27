الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

الطبيب الأردني "أبو فرسخ": أوميكرون لقاح رباني مجاني للعالم

البرلمان العربي يؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان

كندا تتخطى حاجز مليوني إصابة بكورونا

الحكومة تقرّر حجر مصابي متحور أوميكرون منزليًّا

الشوبكي: أسعار النفط بدأت رحلة الصعود بعد تراجع الخوف من "أوميكرون"

مذكرة تفاهم بين جامعة الزرقاء ومؤسسة الغذاء والدواء

بريطانيا تسجيل 143 وفاة و98515 إصابة بكورونا

إغلاق صناديق الاقتراع بنقابة المهندسين و8920 مهندسا شاركوا بالتصويت على "التعديلات"

الجامعة العربية تدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

افتتاح معرض تشكيلي بعنوان رؤى فنية في المركز الثقافي الملكي

الإثنين، 27-12-2021 08:15 م

البرلمان العربي يؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان

1220212514040473452983


الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي أهمية وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة حقوق الإنسان (لجنة الميثاق) في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، في فعاليات الدورة الـ 18 للجنة حقوق الإنسان (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، وهي الدورة المخصصة لمناقشة التقرير المُقدَّم من دولة الكويت.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202125171946572245648

الجامعة العربية تدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

f504e19ad873c5ad5c72fc8e9ee34ddc

لبنان يحدد 15 مايو موعدا للانتخابات النيابية

541383Image1

المحكمة العليا في العراق تصدق على نتائج انتخابات أكتوبر

20191222120323545

زلزال بقوة 5 درجات جنوب ايران

3C148ACB-CE94-4C4A-8FE6-B6604655265B

السعودية وموريتانيا تبحثان سبل التعاون العسكري

الصين-رويترز

استمرار إغلاق مدينة شيان الصينية لليوم الخامس

أخبار متعلقة
12202125171946572245648

الجامعة العربية تدين خُطط الاستيطان الإسرائيلي في الجولان المحتل

ابقار

الكويت تحظر استيراد الأبقار من بريطانيا

big_7ebf623779bd5cd3bc4009078f49dc45cee63e86

إعادة فتح منفذ حدودي بين العراق والكويت

61bf180142360453e77cd911

الإعلان عن مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت

قمة

قمة التعاون الخليجي تلتئم غدا في الرياض

5

الجامعة العربية تؤكد ضرورة وضع خطط مستقبلية لمواجهة التغير المناخي