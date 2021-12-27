البرلمان العربي يؤكد أهمية الوفاء بالالتزامات المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان

الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي أهمية وفاء الدول العربية بالتزاماتها المتعلقة بتقديم تقاريرها الدورية إلى لجنة حقوق الإنسان (لجنة الميثاق) في مواعيدها المحددة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة في هذا الشأن، من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية اللازمة.



جاء ذلك خلال كلمة رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، في فعاليات الدورة الـ 18 للجنة حقوق الإنسان (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، وهي الدورة المخصصة لمناقشة التقرير المُقدَّم من دولة الكويت.

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