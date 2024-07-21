الأحد 21-07-2024
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البرلمان العربي يؤكد الدور التنموي الرائد للبنك الدولي

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الأحد، 21-07-2024 11:13 ص

البرلمان العربي يؤكد الدور التنموي الرائد للبنك الدولي

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن التحديات الصعبة التي تمر بها الكثير من الدول العربية، التي تعاني من صراعات وأزمات داخلية وتواجه مشكلات اقتصادية صعبة، تعكس أهمية المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسات العالمية الكبرى مثل البنك الدولي والأجهزة الرئيسية الخمس التابعة له، من خلال الدور التنموي الذي تقوم به لمساعدة تلك الدول على مواجهة التحديات.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء العسومي ووفد البرلمان العربي مع المدير التنفيذي بالبنك الدولي في واشنطن والممثل لنحو نصف الدول العربية بالبنك الدولي، بما في ذلك الأردن.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي حريص من خلال هذه الزيارة على تدشين برنامج عمل تنموي مشترك مع البنك الدولي، واستكشاف آفاق ومجالات التعاون المحتملة التي يمكن للبنك الدولي من خلالها تقديم المساعدات التقنية والفنية التي تمكن البرلمان العربي من تعزيز دوره التشريعي ودوره في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

 




 

 


 

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