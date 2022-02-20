البرلمان العربي يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية



الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي دعم ومساندة القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب، معربا عن رفضه التام للانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال أولى اجتماعاته التحضيرية، والتي انطلقت اليوم الأحد، تمهيدا لأعمال الجلسة العامة المقرر انطلاقها يوم الأربعاء المقبل، بمقر جامعة الدول العربية. واستهل البرلمان اجتماعاته، اليوم، بعقد اجتماع لجنة فلسطين، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وجرى خلاله بحث مستجدات الوضع في فلسطين، والوقوف على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال بمدينة القدس المحتلة .

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