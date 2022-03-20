البرلمان العربي يؤكد دور المرأة في بناء السلام وحل النزاعات

الوكيل الإخباري-دعا البرلمان العربي إلى توفير الفرص للنساء من أجل تمثيل بلادهن في كل المنتديات الدولية التي تتناول قضايا السلام.

اضافة اعلان



وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم الأحد، أن المرأة تمتلك القدرة على بناء السلام جنباً إلى جنب مع شريكها الرجل، ويمكنها الجلوس على طاولة المفاوضات، باعتبارها فردا في المجتمع يحمل نفس الهموم ويعمل جاهداً على تقدم وبناء المجتمع.



وطالب البيان الحكومات الوطنية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل مشاركتهن مؤسسيا بأن يكون لهن دور فاعل في بناء السلام وحل النزاعات.



وقالت عضو البرلمان العربي النائبة خديجة حجوبي خلال مشاركتها في منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلماني الدولي الذي يعقد ضمن اجتماعات الجمعية 144 التي تستضيفها إندونيسيا في مدينة بالي إن هناك حاجة إلى زيادة الوعي المجتمعي على جميع المستويات بدور المرأة في بناء السلام، وإزالة الصورة النمطية عنها في هذا المجال.

بترا