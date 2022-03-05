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السبت، 05-03-2022 07:33 م

البرلمان العربي يؤكد ضرورة إطلاق مؤشر عربي لحقوق الإنسان

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم السبت، ضرورة وضع مؤشرات صحيحة لحالة حقوق الإنسان لتكون أداة فاعلة في تطوير المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية ما يساهم في دعم ملف حقوق الإنسان فيها.

وأشار العسومي، خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان الدكتور عمر الحجازي، إلى أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يعتبر احدى الأدوات الفاعلة في رصد الحالة الحقوقية في الوطن العربي وتقييمها.

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