البرلمان العربي يبحث مع الأمم المتحدة التعاون الفني في مجال مكافحة الإرهاب

الوكيل الاخباري - بحث البرلمان العربي مع وفد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة التعاون الفني بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.



وقدم البرلمان العربي، خلال زيارة الوفد للبرلمان، اليوم الخميس، عرضا عن أولوياته فيما يتعلق بالتعاون الفني، انطلاقا من المحددات التي أعلنها رئيس البرلمان العربي خلال مشاركته في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.

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