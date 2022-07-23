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السبت، 23-07-2022 03:53 م

البرلمان العربي يثمن دور الألكسو في الحفاظ على الثقافية العربية

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الوكيل الإخباري - ثمن البرلمان العربي الدور الكبير الذي تقوم به منظمة الألكسو في الحفاظ على الثقافة العربية، والعمل على تطوير التعليم في العالم العربي.

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وأكد البرلمان أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" لتحصين الشباب العربي وإيجاد جيل جديد قادر على الحفاظ على الهوية الثقافية العربية في إطار مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.


جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم السبت، الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور محمد ولد أعمر بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، حيث أتفق الطرفان على إقامة فعاليات ومؤتمرات داعمة لتمكين الشباب.


من جانبه، أكد ولد عمر أن البرلمان العربي يمثل الهيئة العربية التشريعية التي تقوم بدور مهم في تعزيز وتطوير مسيرة العمل العربي المشترك.

 

بترا

 




 

 


 

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