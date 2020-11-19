الخميس 19-11-2020
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الخميس، 19-11-2020 05:20 م

البرلمان العربي يثمن قرارات القمة الثلاثية بأبو ظبي

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الوكيل الاخباري - ثمَّن البرلمان العربي، اليوم الخميس، القمة الثلاثية التي عُقدت بأبو ظبي، بين جلالة الملك عبدالله الثاني والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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ورحب رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في بيان له اليوم، بنتائج القمة التي تناولت آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمناً تأكيدهم على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها مدينة القدس، فضلاً عن اتفاقهم على سبل تطوير التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة أزمة وباء كورونا والتعامل مع تداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

 




 

 


 

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