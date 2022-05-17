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الثلاثاء، 17-05-2022 06:34 م

البرلمان العربي يحذر من خطورة ترك الدولة الليبية فريسة لموجات العنف بين الأطراف المتصارعة

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الوكيل الاخباري - أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء التطورات التي شهدتها، اليوم الثلاثاء، العاصمة الليبية طرابلس من اشتباكات مسلحة وموجات عنف جديدة كونها سوف تأخذ الدولة نحو منحى خطير سيقضى على كل الجهود المبذولة لعودة الاستقرار والأمن إليها.

ودعا البرلمان الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا؛ حفاظا على الأرواح ومقدرات الشعب الليبي والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر.

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