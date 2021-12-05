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الأحد، 05-12-2021 09:48 م

البرلمان العربي يدشن شراكات مع مؤسسات دولية

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الوكيل الاخباري - اختتم مكتب البرلمان العربي أعماله بكل من مدريد وروما، بتدشين شراكات مؤسسية مع العديد من المؤسسات الدولية .

واستعرض رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، تفاصيل الزيارات الخارجية التي قام بها على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الإسبانية مدريد والعاصمة الإيطالية روما والنتائج الإيجابية التي تمخضت عنها لصالح خدمة القضايا العربية، فضلا عن أهميتها في تعزيز تواجد وتأثير البرلمان العربي في كافة المحافل الإقليمية والدولية، والتي ستسهم بدورها في دعم قضايا المنطقة العربية.

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