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السبت، 13-11-2021 04:24 م

البرلمان العربي يدعو إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

بررررر


الوكيل الإخباري- دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، التي من المقرر عقدها في 24 كانون الأول المقبل.

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وثمن البرلمان العربي، اليوم السبت، نتائج مؤتمر باريس الذي اختتم أعماله أمس الجمعة، موضحا أن اجراء الانتخابات في موعدها من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا وتمكين الحكومة من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب.


وأعرب البرلمان عن أمله في نجاح إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، مؤكدا استعداده لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات الليبية.

 

بترا

 

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