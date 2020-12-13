الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 04:29 ص

البرلمان العربي يدعو إلى استراتيجية جديدة تجاه الأزمات

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الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي في ختام اجتماعه، أمس، بالقاهرة، إلى استراتيجية جديدة للتعامل مع أزمات المنطقة، كما تطرق الاجتماع بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، إلى التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

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وقال محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي (رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية)، في تصريح صحفي إن الاجتماع الذي عقد داخل أروقة جامعة الدول العربية جزء من سلسلة من الاجتماعات التي عقدها البرلمان الفترة الماضية لبحث مستجدات العمل العربي وقضاياه الراهنة بدءاً من القضية الفلسطينية، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في اليمن وليبيا والعراق والصومال وجزر القمر.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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