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البرلمان العربي يدعو إلى وقف التصعيد في الصومال

الأحد، 19-09-2021 07:38 م

البرلمان العربي يدعو إلى وقف التصعيد في الصومال

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 الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي، اليوم الأحد، أطراف العملية السياسية في الصومال إلى وقف التصعيد المتبادل وتجاوز الخلافات الحالية التي تُنذر بانهيار العملية السياسية، واللجوء إلى الحوار العاجل لتحقيق التوافق الوطني الذي من شأنه دعم حالة الأمن والاستقرار الداخلي في البلاد.

وطالب جميع الأطراف بإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مشدداً على أن الأولوية الحالية يجب أن تتجه نحو تكاتف جهود جميع الأطراف الوطنية من أجل إتمام الانتخابات العامة في البلاد، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد.

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