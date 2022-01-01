السبت 01-01-2022
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السبت، 01-01-2022 09:55 ص

البرلمان العربي يدعو الأطراف الصومالية لضبط النفس

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الوكيل الإخباري - دعا البرلمان العربي مختلف الأطراف الصومالية إلى الانخراط في حوار وطني بنّاء يضمن الحفاظ على الإنجازات التي تحققت ويقود إلى عقد الانتخابات العامة في البلاد في أسرع وقت ممكن، ووضع مصالح الشعب الصومالي فوق أي اعتبار.

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وطالب رئيس البرلمان عادل العسومي، جميع الأطراف الصومالية التحلي بالحكمة وضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يقود البلاد إلى العنف وذلك على خلفية تصاعد الخلافات السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، وما قد تشكله هذه الخلافات من تهديد للسلام والاستقرار في البلاد.


جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر، في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.


وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للصومال، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب الصومالي في الاستقرار والسلام.

 




 

 


 

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