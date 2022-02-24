البرلمان العربي يدعو لإطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة



الوكيل الاخباري - دعا البرلمان العربي إلى إطلاق منصة رقمية عربية للتنمية المستدامة، تجمع بين البرلمان العربي وجامعة الدول العربية والبرلمانات الوطنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لدفع الجهود العربية المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال افتتاح عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أعمال المؤتمر الدولي لرواد الأعمال القانونية، والذي نظمه المركز الدولي الخليجي بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية تحت عنوان "القانون والتنمية المستدامة" .

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