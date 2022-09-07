الأربعاء 07-09-2022
الوكيل الاخباري

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس

أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية

راصد جوي : المملكة على موعد مع الامطار في هذا الموعد

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

معركة قانون حقوق الطفل الحقيقية

إنقطاع جزئي في الخدمات المقدمة من مركز البيانات الحكومي

إغلاق طريق العقبة باتجاه عمان بعد تدهور صهريج

صور.. طالب يتعرض لضرب مبرح من معلم بالرصيفة

الأربعاء، 07-09-2022 02:19 م

البرلمان العربي يدعو للارتقاء بمنظومة التعليم ومكافحة الأمية

b24828af-0e96-420f-a9ea-8f0fba880759


الوكيل الإخباري - دعا البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود العربية لمواجهة الأمية وإعداد البرامج النوعية لمكافحتها، والتغلب عليها من أجل الوصول إلى مجتمع متقدم قادر على مواكبة التطورات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف 8 أيلول من كل عام.


وثمن رئيس البرلمان عادل العسومي، جهود الدول العربية الفاعلة في مواجهة الأمية، والتي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في التصدي للأمية، والارتقاء بمنظومة التعليم في الوطن العربي، مؤكدا أن مبادرة البرلمان العربي بإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، تأتي إيمانا بأهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية وتطوير منظومة التعليم وبما يتناسب مع أعلى المعايير الدولية.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بببببب

حرباء السياسية أحدثهن .. 14 سيدة يحكمن أوروبا - أسماء

11-73

الكويت.. آلاف الشهادات الجامعية تحت المجهر للتأكد من صحتها

AP22219460069720

فوكس نيوز: بايدن يحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوكرانيا

BeFunky-design-1-2

ليبيا.. نواب وقبليون يرفضون تهديدات "الحداد" باجتياح ورشفانة

BeFunky-design-13

أردوغان: سياسات الغرب "الاستفزازية" تجاه روسيا ليست صائبة

631887f14c59b73d307fb77a

روسيا تختبر غواصتين حربيتين جديدتين

أخبار متعلقة
b24828af-0e96-420f-a9ea-8f0fba880759

البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف

607b502a42360441f77d55ee

البرلمان العربي يدعو لمواجهة الأزمات الإنسانية

GettyImages-1240786464

الجفاف وارتفاع الحرارة يضربان عدة مناطق في الصين

62fc74694c59b7305e7f0692

الصين تطلق تدريبات عسكرية جديدة في مياه البحر الأصفر

62fb976e4236044cc052de94

زيلينسكي: يحب زيادة ضغط العقوبات على روسيا

image (12)

5 قتلى بانفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا