البرلمان العربي يدعو للارتقاء بمنظومة التعليم ومكافحة الأمية

الوكيل الإخباري - دعا البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود العربية لمواجهة الأمية وإعداد البرامج النوعية لمكافحتها، والتغلب عليها من أجل الوصول إلى مجتمع متقدم قادر على مواكبة التطورات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

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جاء ذلك في بيان صدر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف 8 أيلول من كل عام.



وثمن رئيس البرلمان عادل العسومي، جهود الدول العربية الفاعلة في مواجهة الأمية، والتي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية في التصدي للأمية، والارتقاء بمنظومة التعليم في الوطن العربي، مؤكدا أن مبادرة البرلمان العربي بإطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، تأتي إيمانا بأهمية تكثيف الجهود لمحو الأمية وتطوير منظومة التعليم وبما يتناسب مع أعلى المعايير الدولية.

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