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الخميس، 18-08-2022 04:00 م

البرلمان العربي يدعو لمواجهة الأزمات الإنسانية

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الوكيل الإخباري - ثمن البرلمان العربي الجهود العربية المبذولة من جانب قادة وزعماء ورؤساء الدول العربية، لدعم وتعزيز العمل الإنساني والتطوعي.

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ودعا رئيس البرلمان عادل العسومي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى تشريعات واضحة ومحددة لضمان حقوق الأطراف المعنية بالعمل الإنساني التطوعي في مواجهة الأزمات.


وأكد أن هذا اليوم يشكل فرصة مهمة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات الإنسانية التي تعاني منها بعض الشعوب العربية، جراء الصراعات والنزاعات وضمان حصول الجميع على المساعدة والحماية.


بترا

 




 

 


 

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