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الأربعاء، 11-05-2022 07:28 م

البرلمان العربي يدين اغتيال الصحفية أبو عاقلة

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الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي، جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، اليوم الأربعاء، أثناء أدائها واجبها.

وطالب البرلمان في بيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة قوة الاحتلال وملاحقة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، مؤكداً أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمة الصحفيين من أجل إيصال رسالتهم .

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