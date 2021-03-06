البرلمان العربي يدين الانفجار في العاصمة الصومالية

الوكيل الاخباري -

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عبر البرلمان العربي عن رفضه التام لجميع الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية وتهدد الأمن والاستقرار خلافا للأعراف والقوانين الدولية.وجدد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي في بيان صحافي اليوم السبت، التضامن التام مع الصومال ومساندة جميع الجهود التي يقوم بها هذا البلد العربي لمحاربة الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية.وفي هذا الاطار، دان العسومي الانفجار الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، أخيرا، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت مطعمًا، ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 30 آخرين.