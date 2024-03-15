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الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 15-03-2024 11:50 م

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية

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الوكيل الإخباري - أعرب البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي لمسلحين من حركة الشباب، على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو، أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

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وأكد البرلمان العربي، تضامنه ووقوفه التام مع الصومال في مواجهة كل الأعمال الإرهابية التي تهدد أمنه واستقراره، داعيا المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب من جذوره.


كما جدد البرلمان العربي، موقفه الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب. كما أعرب عن خالص التعازي والمواساة لقيادة وحكومة وشعب الصومال وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


بترا


 




 

 


 

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