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السبت، 16-07-2022 08:13 م

البرلمان العربي يرحب بمخرجات قمة جدة

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الوكيل الاخباري - رحب البرلمان العربي بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية، التي استضافتها السعودية بمشاركة دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، والأردن، والعراق، والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية هذه القمة في تعزيز العلاقات بين الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية وفتح آفاق جديدة من التنسيق والتعاون المشترك من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية، حفاظاً على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

كما اكد العسومي دعم البرلمان العربي التام لكافة الجهود العربية والدولية التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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