البرلمان العربي يطالب الحوثيين بالتوقف عن الأعمال العدوانية



الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه مدينة الرياض وصاروخاً آخر باتجاه مدينة خميس مشيط، معتبرا ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق وقرارات الأمم المتحدة ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني .



ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى إلزام ميليشيا الحوثي بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية، مؤكدا تضامنه مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.

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