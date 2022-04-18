البرلمان العربي يطالب بسن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية ومعاداة الإسلام

الوكيل الإخباري-طالب البرلمان العربي بسن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية والتمييز ومعاداة الإسلام، وذلك ردا على حرق المتطرفين في السويد لنسخ من القرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.

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وشدد البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين، على رفضه الشديد لاستخدام شعار حرية التعبير في الإساءة للإسلام ومقدسات الدين الإسلامي الحنيف، ما يتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية.



وأكد البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود الدولية لنشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة.

بترا