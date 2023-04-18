البرلمان العربي يطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - طالب البرلمان العربي في ذكرى يوم الأسير بتدخل المجتمع الدولي لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون.



كما طالب في بيان له توفير الحماية اللازمة للأسرى في ظل انتهاك حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة حقوقهم داعيا الأمم المتحدة الى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة سجون الاحتلال، والوقوف على الانتهاكات والممارسات التي يتعرض لها الأسرى من قبل سلطات الاحتلال.

اضافة اعلان