البرلمان العربي يعزي بشهداء حادث قناة السويس

الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي بشدة الهجوم الإرهابي على نقطة رفع مياه بمنطقة شرق قناة السويس اليوم السبت،والذي أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود مصريين ، وإصابة 5 أفراد.



وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي تضامن البرلمان العربي التام مع مصر فيما تتخذه من إجراءات حفاظا على أمنها واستقرارها، مشددا على رفضه لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف شريان هام من شرايين النقل والملاحة في العالم ، والذي يعتبر أحد أكثر الممرات المائية استخداماً على مستوى العالم.

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