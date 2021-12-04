السبت 04-12-2021
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السبت، 04-12-2021 07:33 م

البرلمان العربي يقترح تنظيم منتدى للبرلمانيات بشكل سنوي

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الوكيل الاخباري - اقترح البرلمان العربي تنظيم منتدى للبرلمانيات بشكل سنوي، وبمشاركة برلمانيات من جميع دول العالم، بحيث يتم تدشين النسخة الأولى منه على هامش المنتدى العالمي للنساء البرلمانيات الذي سينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع برلمان جمهورية أوزبكستان العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي عادل العسومي مع رئيسة برلمان جمهورية أوزبكستان، أنزيلا نارباييفا، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين الدول العربية وجمهورية أوزبكستان وفق بيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم السبت. 

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