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السبت، 20-05-2023 04:33 م

البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية في السودان للاقتحام والتخريب

البرلمان-العربي


الوكيل الإخباري - ندد البرلمان العربي، واستنكر بشدة، تعرض مبنى سفارة دولة قطر في السودان، للاقتحام والتخريب.

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وأكد في بيان اليوم السبت، أن هذا الاقتحام يعد عملا إجراميا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.


وشدد البرلمان ، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.


وجدد مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.


بترا

 




 

 


 

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