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الإثنين، 31-10-2022 12:11 م

البرلمان العربي يهنئ الجزائر بمناسبة الذكرى الـ68 للثورة

البرلمان العربي


الوكيل الإخباري - هنأ البرلمان العربي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 68 للثورة الجزائرية التي توافق الأول من تشرين الثاني من كل عام.

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وقال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنها ذكرى غالية تجسد أسمى معاني التضحيات والوفاء من أجل الوطن وتعكس قوة وإرادة الشعب الجزائري في مواجهة التحديات.


وأعرب عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، متمنيا للجمهورية الجزائرية وشعبها دوام الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار، والسير بخطى حثيثة نحو التنمية والتطور والتقدم.


بترا


 




 

 


 

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