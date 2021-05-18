البرلمان المغربي يطالب بإقفال مكتب اتصال الاحتلال الإسرائيلي في الرباط

الوكيل الإخباري- طالبت الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بالبرلمان المغربي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي خصص جزء منها للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي.

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وقال محمد الحمداوي عن الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" ، في كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية: "نتمنى أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال للإحتلال في الرباط".



وأضاف: "نشعر بالاعتزاز لما يسجله الشعب الفلسطيني من معاني الصمود الأسطوري الذي ينوب فيه عن الأمة جمعاء في الدفاع عن مقدساتها".



ومنذ 10 مايو الجاري، يقصف جيش الإحتلال في قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه المدن التابعة للإحتلال.



وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلن الإحتلال والمغرب إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.



وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق، خلال عام 2020، على تطبيع علاقاتها مع الإحتلال، بعد الإمارات والبحرين والسودان.



المصدر- روسيا اليوم