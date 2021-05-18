الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بند الدم لـ الوكيل : تزايد الإقبال على التبرع بالدم بين الأردنيين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الأحوال المدنية لـ الوكيل : 942 شخصا يحملون اسم فلسطين في المملكة

بريطانيا.. امرأة متوفاة تتعرض للسرقة

حصيلة الشهداء في الضفة الغربية 23 شهيدا

نقيب المطاعم يرجح فتح المقاهي في مطلع حزيران القادم

التربية : لم يُتخذ قرار بعد بشأن العودة إلى المدارس

قطر تبدأ بحجز مواعيد لتلقيح الأطفال ضد كورونا

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالخليل

بيان هام صادر عن وزارة الصحة

الثلاثاء، 18-05-2021 11:54 ص

البرلمان المغربي يطالب بإقفال مكتب اتصال الاحتلال الإسرائيلي في الرباط

Moroccan-Parliament-building-Rabat-640x480


الوكيل الإخباري- طالبت الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بالبرلمان المغربي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي خصص جزء منها للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، وذلك رداً على العدوان الإسرائيلي.

اضافة اعلان

وقال محمد الحمداوي عن الكتلة البرلمانية لـ"العدالة والتنمية" ، في كلمة له خلال جلسة مساءلة الحكومة الأسبوعية: "نتمنى أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال للإحتلال في الرباط".


وأضاف: "نشعر بالاعتزاز لما يسجله الشعب الفلسطيني من معاني الصمود الأسطوري الذي ينوب فيه عن الأمة جمعاء في الدفاع عن مقدساتها".


ومنذ 10 مايو الجاري، يقصف جيش الإحتلال في قطاع غزة منازل وبنايات ومؤسسات حكومية ومدنية، وترد الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه المدن التابعة للإحتلال.


وفي 10 ديسمبر الماضي، أعلن الإحتلال والمغرب إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.


وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق، خلال عام 2020، على تطبيع علاقاتها مع الإحتلال، بعد الإمارات والبحرين والسودان.

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بوتين

بوتين يدعو المقاومة والاحتلال إلى وقف التصعيد

20190326_2_35649373_43003217

لبنان يؤكد على عمق العلاقات مع دول الخليج

74ff853a-2f03-4ff9-9875-fcb9d145f4fd

الهند: تمشط البحر بعد غرق سفينة وانحراف أخرى بسبب إعصار

لبنان

للمرة الثانية منذ الخميس.. إطلاق 6 صواريخ من لبنان باتجاه الاحتلال

w1240-p16x9-18102019-liban-saad-hariri

الحريري يرد على تصريحات وزير الخارجية اللبناني

طا

اصطدام طائرتين تابعتين للبحرية الأمريكية فوق ولاية تكساس

أخبار متعلقة
878845454554212124545

محتجون يعتدون على السفارة المغربية في برلين