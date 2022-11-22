الثلاثاء 22-11-2022
الوكيل الاخباري

الملك يتابع تمرينا تعبويا مشتركا “الحصن المنيع”

إخلاء مدرسة من الطلبة والمعلمين بعد تفاعل مواد كيميائية في مختبرها

تفاصيل المنخفض القبرصي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

الجامعة الأردنيّة تحصل على تقييم 5 نجوم في التقييم العالمي QS Stars

أردني يقدم (خروف )ذبيحة فرحاً بفوز السعودية على الأرجنتين

شاهد فرحة محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين- صورة

الامن يكشف سبب الحريق في محطة محروقات وعدد الاصابات

الملك يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي

الشبول: لا تقارنوا بين اقتصاد الأردن ودول الخليج

الملكة: مبارك الفوز للسعودية واهلها أبدعتو - فيديو

الثلاثاء، 22-11-2022 04:01 م

البرهان: الجيش السوداني سينأى بنفسه عن السياسة

203996


الوكيل الإخباري - أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني أن القوات المسلحة ستفي بوعدها بالنأي عن السياسة، وستعمل على حماية المرحلة الانتقالية.

وقال البرهان في كلمة ألقاها في فاتحة اجتماع تنسيق أمني أفريقي في الخرطوم، يوم الثلاثاء، إن الشعب السوداني يتطلع إلى توافق وطني تشارك فيه كل القوى السياسية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة.

اضافة اعلان


ويأتي خطاب البرهان وسط جدل كبير حول العملية السياسية الجارية لحل الأزمة التي يعيشها السودان منذ أكثر من عام بسبب الرفض الشعبي للإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.


وتتزايد التكهنات بقرب توقيع اتفاق مبدئي بين الجيش وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي؛ يمهد لتسلم المدنيين السلطة على أساس وثيقة دستورية أعدتها اللجنة التسيرية لنقابة المحامين في سبتمبر ولاقت قبولا محليا ودوليا واسعا؛ لكن مجموعات من بينها جماعة الإخوان والحزب الشيوعي أعلنت رفضها للوثيقة.

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد قد أعلنت مؤخرا قبول الجيش بالوثيقة؛ وأشارت في بيان الخميس الماضي إلى أن قادة الجيش أجروا بعض التعديلات التي تم التوافق عليها مع المدنيين.


ووفقا الآلية الثلاثية، فإن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء الأزمة سيدشّن بداية فترة انتقالية جديدة؛ تقوم على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف المكونات.


وتنص الوثيقة على إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي، وتنآى بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد.


وحدد مشروع الإطار الدستوري مهام الفترة الانتقالية في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020؛ وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب. وتفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.

وحددت الوثيقة مهام المؤسسة العسكرية في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي؛ وتنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامني والعسكري؛ كما نصت على تبعية جهازي الشرطة والامن الي السلطة التنفيذية على يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
469578d4-04ae-4e83-a831-c26eb055e169

استئناف محادثات السلام بين بوغوتا وجيش التحرير الوطني

2022-11-19T095126Z_900072359_RC2UOX96AZA0_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-KHERSON-TRAIN

أوكرانيا للمدنيين: غادروا المناطق المحررة قبل الشتاء

reuters_com_2021_newsml_RC2IER9ZCOX9

شاهد فرحة محمد بن سلمان بفوز السعودية على الأرجنتين- صورة

image - 2022-11-22T163024.257

قتيل في انفجار سيارة مفخخة في جنوب تايلاند

637c99314c59b707d326b11a

اليابان تلغي هبوط مركبتها الاستكشافية على سطح القمر

AFP_32PL69B

الكرملين: نحترم مخاوف تركيا الأمنية وندعو إلى ضبط النفس

أخبار متعلقة
2022-10-22T082002Z_805646789_RC286X9ZYHZ1_RTRMADP_3_ITALY-POLITICS-SWEARING-IN

ميلوني تتهم ماكرون بالخيانة

dHg3OYMp8P3ea0W9utMQempBefPWqrK5wUVozBrg

الحزب الديمقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا

6574478_1666097137

وزير الخارجية الأوكراني: الحرب مستمرة بعد تحرير خيرسون

image (91)

ترامب يقاضي لجنة تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس

thumbs_b_c_0c6af86086144533c02dd39f626a4d7c

تسعة نواب من أصول عربية يفوزون بمقاعد الكونغرس في الانتخابات النصفية

c4f2f251-79-222521-kim-jong-un-injured-missile-test_700x400

البرهان: الحوار السياسي جار في السودان ولا يشمل أنصار البشير