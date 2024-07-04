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الخميس، 04-07-2024 11:34 ص

البريطانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة

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الوكيل الإخباري- توجه البريطانيون منذ ساعات الصباح الباكر اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة (البرلمانية).

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وتتنافس الأحزاب البريطانية على 650 مقعدًا في مجلس العموم (البرلمان)، حيث سيطرت مجموعة من القضايا على النقاش العام بما فيها الاقتصاد وخدمة الصحة الوطنية (NHS) والهجرة والخدمات وعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.

 

وتشير استطلاعات الرأي العام البريطانية قبل موعد الانتخابات إلى تقدم حزب العمال بزعامة السير كير ستارمر بنحو 20% على منافسه التقليدي حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي بقي بالسلطة منذ 14 عامًا.

 

بترا




 




 

 


 

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