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السبت، 21-08-2021 08:16 م

البنتاغون: أوستن لن يستقيل على خلفية التطورات في أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أكد البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لا يعتزم تقديم الاستقالة من منصبه على خلفية التطورات الأخيرة في أفغانستان.

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ورد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي بـ "لا" على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي له، اليوم السبت.


تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه انتقادات شديدة على خلفية السيطرة السريعة لحركة "طالبان" على العاصمة الأفغانية كابول واستيلائها على السلطة في البلاد، وذلك وسط الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمخاوف على مصير الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية وفئات معينة من المجتمع، بمن فيهم النساء والأقليات ونشطاء حقوق الإنسان.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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