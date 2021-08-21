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السبت، 21-08-2021 08:19 ص

البنتاغون: استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين إلى مطار كابول

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الوكيل الإخباري - ذكر البنتاغون أن الجيش الأمريكي استخدم 3 طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل أمريكيين إلى المطار في كابول من موقع قريب منه.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن 3 مروحيات نقلت 169 شخصا أمريكيا من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

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وذكر أنه تم اتخاذ قرار يوم الخميس باستخدام طائرات الهليكوبتر بسبب عدم استطاعة الأمريكيين الوصول إلى بوابة المطار، وقامت المروحيات بنقلهم من فندق بارون القريب.


وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.


وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتقادات لطريقة معالجته للانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي شابته الفوضى.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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