البنتاغون: الهجوم على الناقلة ميرسر ستريت انطلق من اليمن

الوكيل الإخباري - قالت نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بالطائرة المسيرة على ناقلة "ميرسر ستريت" جاء من اليمن.



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وردا على سؤال عما إذا كانت التقارير دقيقة عن أن الهجوم جاء من اليمن، قالت سترول: "نعم، يمكنني تأكيد التقارير".



وأضافت خلال حديثها في جلسة استماع بمجلس الشيوخ: "كان هذا هجوما بطائرة مسيرة، وهو مدعوم من إيران".



وكانت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت قبل أيام أن استنتاجات الخبراء تؤكد أن الطائرة المسيرة التي استخدمت لاستهداف ناقلة "ميرسر ستريت" في خليج عُمان إيرانية الصنع.



المصدر : روسيا اليوم