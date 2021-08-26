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الخميس، 26-08-2021 11:18 م

البنتاغون ترجح ضلوع داعش في هجومي كابول.. ويؤكد تواصل الإجلاء

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الوكيل الإخباري - أعلن تنظيم داعش في أفغانستان، مساء اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في محيط مطار كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، من بينهم عناصر من قوات مشاة البحرية الأميركية "المارينز".

فقد قالت "وكالة أنباء أعماق"، التابعة لتنظيم داعش في حسابها على قناة تليغرام، إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع خارج مطار كابول اليوم الخميس.
وجاء إعلان داعش مسؤوليته عن الهجوم في الوقت الذي أعلن فيه البنتاغون مسؤولية التنظيم الإرهابي عن الهجوم.


وقال البنتاغون في مؤتمر صحفي، الخميس، إن انتحاريين "يشير التقييم إلى انتمائهما لتنظيم داعش نفذا هجوم كابول"، مضيفا أن التفجيرين أعقبهما معركة بالأسلحة.

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وأكد البنتاغون عزمه على الرد على تنظيم داعش بعد هجوم مطار كابول وأن "تنظيم داعش لن يردع الولايات المتحدة عن تنفيذ مهمتها"، مشيرا إلى أنه يتوقع "استمرار هجمات داعش في كابول خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البنتاغون أن "القوات الأميركية تتعامل بجدية مع تهديدات تنظيم داعش".
وقال قائد القوات المركزية الأميركية إن "تنظيم داعش لن يردع الولايات المتحدة عن تنفيذ مهمتها".
وأكد البنتاغون أيضا "مقتل 12 جنديا أميركيا وجرح 15 آخرين جراء الهجومين اللذين وقعا في محيط مطار كابول".

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