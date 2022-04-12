الثلاثاء 12-04-2022
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الثلاثاء، 12-04-2022 01:37 ص

البنتاغون : روسيا تستعد لبدء هجوم مكثف في دونباس

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الوكيل الاخباري - يشير أحدث تقييم لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن روسيا تستعد لهجوم مكثف في منطقة دونباس، لكنها لم تبدأ بعد.

وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير إن الروس ينقلون المزيد من القوات والعتاد نحو تلك المنطقة ويركزون الكثير من ضرباتهم الصاروخية هناك.

وقال المسؤول إن قافلة طويلة من المركبات تتجه جنوبا نحو مدينة إيزيوم الشرقية تحتوي على مدفعية بالإضافة إلى دعم جوي ومشاة، فضلا عن عناصر القيادة والسيطرة في ساحة المعركة ومواد أخرى.

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