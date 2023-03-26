الأحد 26-03-2023
الوكيل الاخباري

روسيا ستنشر أسلحة نووية في بيلاروس

بوتين يهدد باستخدام قذائف اليورانيوم

احتجاز جميع أملاك وزير جزائري سابق

البنتاغون : لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووي

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

الدفاع المدني يخلي 50 منزلا في الأزرق

شرطة الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مصنع في عمان

الامن العام : 4 إصابات بانهيار سقف مقهى بالكرك

إدارة الازمات يُحذر المواطنين خلال الساعات القادمة

الأحد، 26-03-2023 01:45 ص

البنتاغون : لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووي

3202311101047203424523


الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم السبت، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان خطي "رأينا تقارير عن إعلان روسيا وسنواصل مراقبة هذا الوضع".

وأضاف البيان: "لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202323235357477557764

روسيا ستنشر أسلحة نووية في بيلاروس

320231911133524742887

بوتين يهدد باستخدام قذائف اليورانيوم

main_image641f994d57ff3

احتجاز جميع أملاك وزير جزائري سابق

ww

مدير وكالة الطاقة الذرية يعلن زيارة وشيكة إلى محطة زابوريجيا

www

قطر تدين حرق نسخة من القرآن الكريم بالدنمارك

w

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

أخبار متعلقة
image (4)

روسيا تنفي وجود خطط لتعبئة عسكرية جديدة

640870cc42360458e905f271

ألمانيا: سنزيد دعم أوكرانيا في حال زودت الصين روسيا بالأسلحة

image (59)

فاغنر الروسية تعلن سيطرتها الكاملة على الجزء الشرقي من باخموت

image

روسيا تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات للسوريين و5 دول أخرى

لالالالا

صربيا تنفي أنباء عن إرسالها أسلحة لأوكرانيا

image - 2023-03-02T160019.520

روسيا توضح سبب تعليقها معاهدة نيوستارت النووية