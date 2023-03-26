البنتاغون : لا مؤشرات على عزم موسكو استخدام السلاح النووي

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يوم السبت، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.



وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان خطي "رأينا تقارير عن إعلان روسيا وسنواصل مراقبة هذا الوضع".



وأضاف البيان: "لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي".

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