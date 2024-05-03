الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

الاحتلال يشن غارات على مخيم البريج

الأمم المتحدة: نحتاج 18 مليار دولار لإعادة بناء مستشفى الشفاء

الاحتلال يواصل اعتقال 53 صحفيا فلسطينيا

بريطانيا: فوز حزب العمال المعارض في انتخابات برلمانية فرعية بدائرة بلاكبول الجنوبية

وفاة الداعية الإسلامي السوري عصام العطار

فرص استثمارية في جامعة اليرموك - تفاصيل

البنتاغون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر

102 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي واليورو يرتفع والدولار يتراجع

الجمعة، 03-05-2024 12:39 م

البنتاغون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر

6634ab9a4c59b727f8195089


الوكيل الاخباري- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الوضع في النيجر، وخاصة فيما يتعلق بالقاعدة الأمريكية الموجودة هناك.

وذكر الوزير أن الأمريكيين يراقبون أيضا ما إذا كانت لدى العسكريين الروس، إمكانية الوصول إلى المعدات العسكرية الأمريكية في النيجر.

اضافة اعلان

 

وأضاف أوستن، في مؤتمر صحفي مشترك مع زملائه من أستراليا والفلبين واليابان في ولاية هاواي: "لقد طرحتم سؤالا حول النيجر ووجود الروس في نفس المنطقة التي نعيش فيها. الروس يعيشون في مجمع منفصل. ولا يمكنهم الوصول إلى القوات الأمريكية أو معداتنا. يتركز اهتمامي دائما على سلامة وأمن قواتنا. وسوف نستمر في مراقبة هذا الموضوع. في الوقت الحالي، لا أرى مشكلة جدية قد تتعلق بحماية قواتنا".

وفي وقت سابق، قال مصدر في البنتاغون، إن قوات روسية ستبقى في قاعدة واحدة في النيجر مع عناصر من الجيش الأمريكي، وذلك حتى تسحب الولايات المتحدة وحدتها من هذه الدولة الإفريقية.

وتابع المصدر في حديث لوكالة نوفوستي: "وصلت قوات روسية إلى القاعدة الجوية 101 قبل عدة أسابيع... الروس يقيمون في مجمع منفصل ولا يمكنهم الوصول إلى الجيش أو المنشآت أو المعدات الأمريكية".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
560279_6_1714732949

بريطانيا: فوز حزب العمال المعارض في انتخابات برلمانية فرعية بدائرة بلاكبول الجنوبية

image

وفاة الداعية الإسلامي السوري عصام العطار

1714728639749

البرلمان العربي: للصحافة العربية دور كبير في تعزيز روح العمل العربي المشترك

66347fb54c59b727f8195042

مصرع 20 شخصا على الأقل جراء حادث حافلة في باكستان

main_image6633ff5aa1d91

قصف إسرائيلي يطال نقطة عسكرية بريف دمشق

WhatsApp Image 2024-05-02 at 3.45.04 PM

الاتحاد الأوروبي يعرض مليار يورو لدعم اقتصاد وأمن لبنان

أخبار متعلقة
6623332c4c59b73a7b41cb5a

مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة وافقت على سحب قواتها من النيجر

س

دول تعلن اليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر