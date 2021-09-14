الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 08:29 ص

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يأمل لقاء محمد بن سلمان

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الوكيل الإخباري - أشار البنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أجل زيارته للسعودية، يأمل في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الاثنين، إن الزيارة "لم تجر بسبب بعض الأمور المتعلقة بالجدول التي كانت لدى الجانب السعودي، حسبما فهمنا".

وتابع قائلا: "لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية، ونحن نتوقع أنه ستكون هناك فرصة لإعادة صياغة الجدول"، مضيفا أن الزيارة "تم تأجيلها وهي لم تلغ".

وكان أوستن قد قام في وقت سابق بجولة في منطقة الخليج، زار خلالها قطر والبحرين والكويت لتقديم الشكر للشركاء على إسهامهم في إجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" من أفغانستان.

ولم يزر السعودية خلافا لما كان مقررا في البداية، وتم الإعلان عن تأجيل الزيارة.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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