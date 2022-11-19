البنتاغون يستعد لنشر قوة أمنية من 100 سفينة بالخليج

الوكيل الاخباري - أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، نشر قوة مخصصّة للأنظمة غير المأهولة في الخليج عددها أكثر من 100 سفينة مُسيّرة في مياه المنطقة الاستراتيجية بحلول العام المقبل بحسب واشنطن بوست.



وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الذي يشارك في مؤتمر في البحرين، سننشر هذه الأنظمة بعد الهجوم بطائرة من دون طيار على ناقلة نفط تديرها شركة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي محمّلة بالوقود قبالة سواحل عُمان، في هجوم هو الأحدث في سلسلة من الحوادث في المنطقة الغنية بالنفط وسط توترات متصاعدة بين الخصمين الكبيرين واشنطن وطهران .

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