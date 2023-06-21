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الأربعاء، 21-06-2023 10:09 ص

البنتاغون يعترف بخطأ قيمته 6.2 مليار دولار في تقييم مساعداته لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بالغت بالخطأ في تقدير قيمة الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا، بأكثر من 6 مليارات دولار خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن مراجعة تفصيلية للخطأ المحاسبي كشفت أن الخدمات العسكرية كثيرا ما استخدمت تكاليف الاستبدال بدلا من القيمة الدفترية للمعدات التي تم سحبها من مخزونات البنتاغون وإرسالها إلى أوكرانيا.

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وأوضحت المتحدثة أن الحسابات النهائية أظهرت أن هناك خطأ قدره 3.6 مليار دولار في السنة المالية الحالية، و2.6 مليار دولار في السنة المالية 2022، التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي.


وأضافت أنه نتيجة لذلك، تتوفر لدى البنتاغون الآن أموال إضافية لاستخدامها في مواصلة دعم لأوكرانيا، مؤكدة أن أخطاء التقييم لن تؤثر بأي حال من الأحوال في تقديم المساعدات الجارية لأوكرانيا.

يأتي ذلك مع اقتراب نهاية السنة المالية عندما يأخذ التمويل من قبل الكونغرس في التضاؤل.


واستخدم البنتاغون مرارا السماح الرئاسي لسحب الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات من المخزونات الموجودة، حتى تتمكن من الوصول إلى أوكرانيا بسرعة أكبر بكثير مقارنة بعملية الشراء.


وبناء على التقديرات السابقة المعلنة في 13 يونيو، خصصت الولايات المتحدة ما مجموعه أكثر من 40 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بدء النزاع.

 

ووفقا للحسابات الجديدة، فإن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف لا تتجاوز 34 مليار دولار.

 

RT

 




 

 


 

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