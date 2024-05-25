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السبت، 25-05-2024 09:45 ص

البنتاغون يكشف طبيعة الإجراء الطبي الذي خضع له أوستن

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الوكيل الاخباري- أعلن البنتاغون عودة وزير الدفاع لويد أوستن إلى ممارسة مهامه بصورة طبيعية بعد خضوعه لإجراء طبي عادي بسبب مشاكل في المثانة.

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وقال البنتاغون في بيان: "استغرقت الإجراءات في أحد المستشفيات العسكرية بالقرب من العاصمة واشنطن ساعتين ونصف الساعة، وخلال هذه المدة أوكل أوستن مهامه إلى النائب كاثلين هيكس مؤقتا".

وأضاف البيان: "اليوم، في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (1:00 بتوقيت موسكو ليوم السبت)، خضع أوستن لإجراءات طبية غير جراحية ومجدولة بسبب مشكلة في المثانة وتكللت بالنجاح، في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني".

ومع حلول الساعة 20:25 (3:25 بتوقيت موسكو)، استأنف أوستن مهامه كوزير للدفاع وعاد إلى منزله. ومن غير المتوقع حدوث أي تغييرات إضافية على جدول أعماله.

وتابع البنتاغون: "من غير المتوقع إجراء أي تغييرات على جدول أعماله الرسمي في هذا الوقت، بما في ذلك المشاركة في أنشطة "يوم الذكرى" لتكريم الجنود الضحايا والمقررة (الاثنين)".

 




 

 


 

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