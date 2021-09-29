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الأربعاء، 29-09-2021 03:13 م

البنك الدولي يمنح العراق 100 مليون دولار لدعم حملة اللقاح

دولارات


الوكيل الإخباري - منح البنك الدولي العراق 100 مليون دولار ضمن مشروع دعم حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

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وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إن المشروع سيوفر للحكومة العراقية فرصة منح اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان، وتحسين قدرته على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح. وأضاف، أن العراق أطلق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في آذار 2021، وتمكن من زيادة تغطية التلقيح بسرعة خلال الشهر الماضي، ومنح نحو 7 ملايين جرعة لقاح للمواطنين العراقيين .

 

بترا

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